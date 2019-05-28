مترجمون لتسهيل التواصل مع الحالات الإسعافية بالمسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة
استحدثت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة لجنة متخصصة في أعمال الترجمة لمساعدة الفرق الميدانية الإسعافية والتطوعية في التواصل مع مختلف الحالات.
وتمثل اللجنة حلقة وصل بين المرضى والفرق الإسعافية، حيث تتواصل مع المريض لمعرفة شكواه وتاريخه المرضي والأدوية المستخدمة، ومن ثم ترجمة ونقل المعلومات إلى الفريق الإسعافي، إضافة إلى ذلك تترجم اللجنة الإرشادات والنصائح الطبية الصادرة من الفريق الإسعافي للمريض.
وتتكون لجنة الترجمة من مجموعة من المترجمات المتطوعات المتخصصات في عدد من اللغات.
وباشرت لجنة الترجمة أكثر من 100 حالة خلال الفترة الماضية، حيث يجري تقديم هذه الخدمة على مدار 24 ساعة في القسم النسائي بالمسجد النبوي الشريف.
من أبرز اللغات:
الفرنسية
الأوردو
التركية
الهوسا
الفولانية
البيشتوية
البنغالية
الماليزية
الإندونيسية
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