مائدة إفطار صائم لشهداء الواجب في حي اليمانية بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق رئيس مركز حي اليمانية بمحافظة الطائف محمد بافيل مبادرة مائدة إفطار صائم عن شهداء الحد الجنوبي ورجال الأمن الداخلي، وذلك بحضور رئيس جمعية مراكز الأحياء بالطائف الدكتور صالح بازيد وعدد من المسؤولين والمثقفين وأهالي حي اليمانية، حيث نفذت سفرة الإفطار على مساحة 1500 م.

كما نظم الحي حفلا بهذه المناسبة شمل عددا من البرامج التوعوية والمسابقات الثقافية والرياضية للأطفال، إضافة إلى تعريف الأجيال بماضي رمضان، وشمل ما يؤديه المسحراتي من أدوار مهمة في الحي، وحكايا رمضان القديمة التي استعرضها كبار السن في الحي، كما جرى استعراض عدد من المواقف البطولية لرجال الأمن في الداخل، وعلى الحد الجنوبي.

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وأشار بافيل إلى أن هذه المبادرة تأتي تقديرا وعرفانا لما قدمه رجال الأمن وحماة الوطن وأبطال الحد الجنوبي من ملاحم بطولية وتضحيات للدفاع والذود عن هذا الوطن الغالي.

وفي نهاية الحفل كرم بافيل، وبازيد وعدد من المساهمين الذين كان لهم الدور الكبير في تنسيق إقامة الحفل، وهم عمدة اليمانية منصور العامودي، ومدير مركز حي اليمانية محمد ناجي، ومنصور الطويرقي، وفهد عالي.

وقدم بافيل شكره لجنودنا في الحد الجنوبي وجنودنا في الأمن الداخلي، سائلا المولى أن ينصرهم بنصره، وأن يرحم شهداءنا في الحد الجنوبي، وأن يشفي المصابين.