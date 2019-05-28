إغلاق 5 مقاهي شيشة مخالفة بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها

أغلقت أمانة منطقة عسير 5 مقاهي شيشة بمدينة أبها، بعد ضبطها من قبل فرق الرقابة الصحية خلال جولاتها الدورية الاعتيادية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذه الجولات تأتي للوقوف على المقاهي المخالفة وإغلاقها، بهدف تحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، وذلك ضمن خطط الأمانة الهادفة للمحافظة على البيئة، وما تشكله تلك المقاهي من تشويه للمظهر الحضاري لمدينة أبها، وحفاظا على راحة المواطنين وسلامتهم.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المقاهي المخالفة في حال عدم التزامها بالتراخيص الممنوحة لها، وعدم التزامها أيضا بالقوانين والأنظمة المتبعة.

أسباب الإغلاق:

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1- عدم مطابقة الاشتراطات الصحية الخاصة بلائحة المقاهي

2- عدم التقيد بحصول العاملين على الشهادات الصحية

3 - انتهاء التراخيص النظامية

4-عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات

5- عدم التقيد بالنظافة العامة في مواقع التحضير والتخزين

6- استخدام طرق بدائية في التنظيف والتطهير