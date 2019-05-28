رقم موحد للإنعاش القلبي الرئوي الطارئ بجميع المستشفيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الـ 86 الذي عقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، مشروع تطوير الجودة والسلامة في القطاعات الصحية الذي أعدته الأمانة بالتعاون مع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لتطوير الجودة والسلامة بما يتوافق مع أهداف خطة التحول الوطني 2020.

كما اعتمد المجلس رقما موحدا للاتصال لحالات الإنعاش القلبي الرئوي الطارئ في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في المملكة، لما في ذلك من الأثر المباشر على سرعة الاستجابة لمثل هذه الحالات الطارئة.

ووافق المجلس على إضافة جميع المراكز التي تعالج سرطان الدم الحاد في جميع مستشفيات القطاعات الصحية إلى برنامج إحالتي، تلبية لحاجة مرضى سرطان الدم الحاد وسرعة إحالتهم إلى المراكز المتخصصة في المستشفيات التي يتوفر فيها علاج لهذه الحالات.

وجرت الموافقة على آلية ضبط عملية شراء أجهزة العلاج بالأشعة والسيكلوترون والتصوير الطبقي، لتكون حسب احتياج المناطق ووفقا لعدد السكان في كل منطقة، إضافة إلى التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة بطريقة تكاملية وتفعيل دور اللجان الطبية والاستفادة من نظام إحالتي لتقديم خدمة العلاج بالأشعة والتصوير الطبقي لبوزيتروني.

واستعرض المجلس استراتيجية عمل المركز السعودي لزراعة الأعضاء (المرحلة الثانية)، وكذلك استراتيجية تطوير العمل في الأمانة العامة للمجلس، واعتمد الهوية الجديدة للمجلس الصحي السعودي.

وناقش مشروع إنشاء وتطوير السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أعدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن تستكمل عملية اعتماد السجل بحسب استراتيجية السجلات الصحية المعتمدة في المجلس الصحي السعودي.

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مشروع تطوير الجودة والسلامة في القطاعات الصحية:

- أعدته الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي

- تطوير الجودة والسلامة بما يتوافق مع أهداف خطة التحول الوطني 2020

- نظام صحي محكم يضع المريض في مقدمة الأولويات

- تطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى بالقطاعات الصحية

- نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الرعاية الصحية

- إشراك مؤسسات الرعاية في تنمية ثقافة الجودة وتطوير الكفاءات المطلوبة لها