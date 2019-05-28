كيف تصبح جدة وجهة الصيف الأولى؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة بات الترفيه جزءا من أسلوب الحياة في السعودية، في ظل التطورالذي شهده خلال السنوات الأخيرة. كما أصبح قطاع السياحة صناعة ذات أولوية ضمن خطة التنوع الاقتصادي لرؤية المملكة 2030. وطرحت لجنة الفعاليات مقترح مشروع موسم مدينة جدة في تقرير «مباشر من جدة» بهدف تطوير الوجهات السياحية والفعاليات مع زيادة الأهداف الاستثمارية ورفع الوعي بالمواقع الأثرية. وذكرت أنها تركز على تنوع الفعاليات لتفعيل مدينة جدة بالكامل، بمختلف المهام والأنشطة خلال الصيف لتصبح الوجهة الأولى للسياحة لعام 2019. اسم الفعالية: مباشر من جدة المدينة: جدة المدة: 30 يوما تاريخها: يونيو 2019 الجمهور المستهدف: جميع الأعمار، العوائل والأفراد عدد قطاعات الترفية: أكثر من 9 قطاعات عدد الفعاليات: أكثر من 33 فعالية عدد العروض: أكثر من 750 عرضا العدد المستهدف من الحضور: متوسط يزيد على مليون زائر في اليوم الأهداف الرئيسية: - الحصول على ترفيه عالمي كمدينة صيفية - أن تصبح أفضل مدينة في ابتكار المفاهيم وتطوير العروض - زيادة الإقبال خلال فترة الصيف لتصل إلى 30 مليون زائر متكرر سعيد - استهداف قطاعات ترفيهية مختلفة في مواقع متنوعة - إدارة وسائل وقنوات النقل في المدينة - رفع الوعي والمخرجات للأصول طويلة المدى وبناء الأعمال التجارية الناشئة - رفع أكبر عدد من الوظائف خلال الصيف والتي تستهدف الطلاب والشباب - إنشاء منصات للأعمال المحلية وسائل النقل: - الحافلات السياحية أكثر من 1000 حافلة سياحية - الدراجات الهوائية 35 محطة للدراجات الهوائية حول الطرق الرئيسية - العربات (التوكتوك): نحو 100 عربة للتنقل داخل المدينة - عربات الخيول 36 عربة لجولات داخل المدينة - السيارات التعاون مع أوبر وكريم كعلامة تجارية فرعية تدعم فعاليات الصيف القطاعات الترفيهية: 01. العروض الرئيسية لمهرجان الصيف العام - جي موشن (عرض نافورة جدة) الموقع: نافورة الملك فهد المدة: 30 يوما العروض: 5 عروض في اليوم - عرض مباشر من جدة (عرض في الميدان) الموقع: مدينة الملك عبدالله الرياضية المدة: 20 يوما العروض: عرض القارة الفلكلورية 02. العروض العالمية الكبيرة -السيرك:( CirqueduSoleilBazzar) الموقع: طريق الملك عبدالعزيز عدد العروض: 17 - الخدع البصرية: The Illusionists الموقع: Benchmark Venue عدد العروض: 28 - الأحصنة: Apassionata الموقع: نادي الفروسية عدد العروض: 28 - المسرح: Advertisements ShrekThe Musical CatThe Musical الموقع: مركز جدة للمنتديات والفعاليات عدد العروض: 28 - المعارض: Jurassic World الموقع: رد سي مول 03. تطوير المواقع العامة: - واجهة جدة البحرية: تشمل على فعالية إكس جدة وسوق السمك لجذب نحو 150 ألف زائر في اليوم - كورنيش أبحر الجنوبي تشمل مدرج البحر ومنطقة شاحنات الأطعمة والصخور البحرية لجذب 75 ألف زائر في اليوم - كورنيش الحمراء تشمل على البازارات الشعبية وممرات الكتابة على الجدران لجذب 125 ألف زائر في اليوم - مدينة جدة التاريخية تشمل أنشطة متعددة منها العروض المسرحية والهولوجرام وعروض الشارع والسينما في الهواء الطلق لجذب 50 ألف شخص في اليوم 04. مهرجان التسوق: - مهرجات التسوق - عروض التخفيضات - تخصيص عناوين للأسابيع - العروض والأنشطة 05. البطولات الرياضية: -سباق القوارب الشراعية الوهمية FlyingPhantoms Series الموقع: أبحر الجنوبية - بطولة فورنت نايت رويال الموقع: مدينة الملك عبدالله الرياضية 06. أماكن الجذب السياحي - الحدائق عرض الجليد في حديقة الشلال الترفيهية وعروض تحت الماء في فقيه أكواريوم وسفاري في حديقة جنغل لاند - الشواطئ مفاهيم متنوعة للرياضة المائية، منها التجديف والمزلجة المائية وركوب الأمواج بالطائرة الورقية وغيرها - الغوص توفر خيارات متعددة مثل الغطس تحت الماء والغوص في المياه المفتوحة والغوص المحترف - مركز الطيران: مفاهيم متنوعة للطيران، منها السقوط الحر والقفز بالمظلات والطيران الشراعي وغيرها - صالات العروض السينمائية المنبثقةتقيمها سينما AMC في 4 مواقع مع 12 صالة عرض - مناطق جذب الحيوانات المنبثقة تقام في حدائق جدة وتمتد لشهر كامل وتشمل حدائق الحيوانات البرية والطيور 07. العروض المسرحية - المسرح السعودي - عروض المسرح الكويتية للأطفال - المسرح المصري - ليالي الشعر - الستائر الحمراء - الكوميدي كلوب - مسرحيات على الجليد 08. الموسيقى - المهرجان الموسيقي - الحفلات الغنائية - عروض الشوارع الموسيقية 09. عروض الشوارع: - عروض فن الشارع -المواكب



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