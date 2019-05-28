، "الماجد": لو ترك الابن صلاة الجنازة على والده لأجل وظيفته فهو معذور ،

- 1/2
- 2/2
أوضح قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد أن الابن لا يأثم إذا فاتته صلاة الجنازة على والده، مبينًا أنه "حتى لو ترك الإنسان حضور صلاة الجنازة على والده لأجل وظيفته - التي هي مصدر رزقه - فهو معذور".
وتفصيلاً، قال "الماجد" في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة ردًا على حكم من فاتته صلاة الجنازة على والده هل عليه إثم؟ "لا ليس آثمًا حتى لو كان الذي منعه ليس الحر أو العمل أو طبيعة الوظيفة أو طلب الرزق فإذا انقطع هذا انقطع رزقه وحاجاته الأساسية ثم ترك حضور جنازة والده لهذا المعنى فهو معذور بهذا وهي من الأعذار الدنيا".
وأردف: يكون الابن معذورًا 100% ولا إشكال عليه إذا استعجل أهله بدفن والده قبل إمكانية السفر والحصول على حجز للطيران أو بأي وسيلة أخرى".
وأضاف: "حتى لو ترك حضور الجنازة لأجل وظيفته التي هي مصدر رزقه، فإذا سافر تأثر مصدر الرزق أدى به إلى نوع من العوز والحاجة الشديدة فهو معذور أيضًا، فهو في جميع الأحوال معذور، لافتًا إلى أنه "وضع طبيعي أن يشعر الإنسان بالندم لعدم تمكنه من حضور جنازة قريب من أقربائه فضلاً عن جنازة والده ".
"الماجد": لو ترك الابن صلاة الجنازة على والده لأجل وظيفته فهو معذورعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-05-28
أوضح قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد أن الابن لا يأثم إذا فاتته صلاة الجنازة على والده، مبينًا أنه "حتى لو ترك الإنسان حضور صلاة الجنازة على والده لأجل وظيفته - التي هي مصدر رزقه - فهو معذور".
وتفصيلاً، قال "الماجد" في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة ردًا على حكم من فاتته صلاة الجنازة على والده هل عليه إثم؟ "لا ليس آثمًا حتى لو كان الذي منعه ليس الحر أو العمل أو طبيعة الوظيفة أو طلب الرزق فإذا انقطع هذا انقطع رزقه وحاجاته الأساسية ثم ترك حضور جنازة والده لهذا المعنى فهو معذور بهذا وهي من الأعذار الدنيا".
وأردف: يكون الابن معذورًا 100% ولا إشكال عليه إذا استعجل أهله بدفن والده قبل إمكانية السفر والحصول على حجز للطيران أو بأي وسيلة أخرى".
وأضاف: "حتى لو ترك حضور الجنازة لأجل وظيفته التي هي مصدر رزقه، فإذا سافر تأثر مصدر الرزق أدى به إلى نوع من العوز والحاجة الشديدة فهو معذور أيضًا، فهو في جميع الأحوال معذور، لافتًا إلى أنه "وضع طبيعي أن يشعر الإنسان بالندم لعدم تمكنه من حضور جنازة قريب من أقربائه فضلاً عن جنازة والده ".
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
12:10 AM
قال: لا إشكال عليه إذا استعجل أهله بالدفن قبل تمكنه من السفر والحضور
أوضح قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد أن الابن لا يأثم إذا فاتته صلاة الجنازة على والده، مبينًا أنه "حتى لو ترك الإنسان حضور صلاة الجنازة على والده لأجل وظيفته - التي هي مصدر رزقه - فهو معذور".
وتفصيلاً، قال "الماجد" في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة ردًا على حكم من فاتته صلاة الجنازة على والده هل عليه إثم؟ "لا ليس آثمًا حتى لو كان الذي منعه ليس الحر أو العمل أو طبيعة الوظيفة أو طلب الرزق فإذا انقطع هذا انقطع رزقه وحاجاته الأساسية ثم ترك حضور جنازة والده لهذا المعنى فهو معذور بهذا وهي من الأعذار الدنيا".
وأردف: يكون الابن معذورًا 100% ولا إشكال عليه إذا استعجل أهله بدفن والده قبل إمكانية السفر والحصول على حجز للطيران أو بأي وسيلة أخرى".
وأضاف: "حتى لو ترك حضور الجنازة لأجل وظيفته التي هي مصدر رزقه، فإذا سافر تأثر مصدر الرزق أدى به إلى نوع من العوز والحاجة الشديدة فهو معذور أيضًا، فهو في جميع الأحوال معذور، لافتًا إلى أنه "وضع طبيعي أن يشعر الإنسان بالندم لعدم تمكنه من حضور جنازة قريب من أقربائه فضلاً عن جنازة والده ".
، "الماجد": لو ترك الابن صلاة الجنازة على والده لأجل وظيفته فهو معذور ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الماجد": لو ترك الابن صلاة الجنازة على والده لأجل وظيفته فهو معذور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.