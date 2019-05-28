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محمد بن مسعود - الدمام - أدى لاعبو المنتخب السعودي تحت 20 عامًا حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على مران البناء من الخلف مع التنظيم الدفاعي أثناء الحالة الهجومية والإنهاء.
ويأتي ذلك استعدادًا لمواجهة منتخب مالي في المباراة التي تجمعهما تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت بولندا (التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة) على ملعب غدينيا ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
ومن ناحية أخرى، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ممثلاً بالمنسق العام لمباريات المجموعة الخامسة من المونديال مساء اليوم اجتماعًا لممثلي منتخبي السعودية ومالي، وناقش الاجتماع الذي حضره مدير المنتخب عمر الغامدي، واختصاصي العلاج أحمد محروس، الموضوعات اللوجستية والطبية، إضافةً إلى اعتماد الطقم الأبيض لمواجهة الغد.
قبل مواجهة مالي .. "الأخضر الشاب" يركز على الدفاع والبناء من الخلف
أدى لاعبو المنتخب السعودي تحت 20 عامًا حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على مران البناء من الخلف مع التنظيم الدفاعي أثناء الحالة الهجومية والإنهاء.
ويأتي ذلك استعدادًا لمواجهة منتخب مالي في المباراة التي تجمعهما تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت بولندا (التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة) على ملعب غدينيا ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
ومن ناحية أخرى، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ممثلاً بالمنسق العام لمباريات المجموعة الخامسة من المونديال مساء اليوم اجتماعًا لممثلي منتخبي السعودية ومالي، وناقش الاجتماع الذي حضره مدير المنتخب عمر الغامدي، واختصاصي العلاج أحمد محروس، الموضوعات اللوجستية والطبية، إضافةً إلى اعتماد الطقم الأبيض لمواجهة الغد.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
12:07 AM
أدى لاعبو المنتخب السعودي تحت 20 عامًا حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على مران البناء من الخلف مع التنظيم الدفاعي أثناء الحالة الهجومية والإنهاء.
ويأتي ذلك استعدادًا لمواجهة منتخب مالي في المباراة التي تجمعهما تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت بولندا (التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة) على ملعب غدينيا ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
ومن ناحية أخرى، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ممثلاً بالمنسق العام لمباريات المجموعة الخامسة من المونديال مساء اليوم اجتماعًا لممثلي منتخبي السعودية ومالي، وناقش الاجتماع الذي حضره مدير المنتخب عمر الغامدي، واختصاصي العلاج أحمد محروس، الموضوعات اللوجستية والطبية، إضافةً إلى اعتماد الطقم الأبيض لمواجهة الغد.
، قبل مواجهة مالي .. "الأخضر الشاب" يركز على الدفاع والبناء من الخلف ،
المصدر : الخليج 365
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