، المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تودّع أمينها السابق "السحيباني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية "التويجري" وحضور سفراء العمل الإنساني

كرّمت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) أمينها العام السابق الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بحضور لفيف من السفراء والقناصل العرب في ليلة وفاء عامرة بالحب والوفاء والتقدير.

وثمّن راعي الحفل أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري إنجازات المحتفى به، مؤكدًا أنه ترك بصمة في خريطة العمل الإنساني، وقال "في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان المبارك يطيب الوفاء لمن يستحق الوفاء الدكتور صالح بن حمد السحيباني الذي عمل في المنظمة فترة وإن كانت وجيزة ولكنها غنية بالإنجازات وتركت أثرًا طيبًا على نفوس العاملين والمتعاونين مع المنظمة سواء داخل مبناها أو في أرجاء الوطن العربي بأكمله.

وأضاف "التويجري": أذكّر المحتفى به أن العمل الإنساني قضية وشرف، ونحتاج إلى خبراته في المنظمة التي تواصل جهودها في خدمة القضايا الإنسانية في المنطقة العربية التي تشهد العديد من الأزمات الإنسانية، مثمنًا دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وبقية الحكومات العربية ومؤازرة جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية.

فيما تحدث المحتفى به الدكتور صالح السحيباني، وأكد أن ما حققته المنظمة أثناء فترة توليه أمانتها العامة، كان بجهد جميع الزملاء العاملين فيها وتفانيهم في خدمة العمل الإنساني، وقال: كما أشرقت شمس اللقاء بكم أيها الزملاء والزميلات قبل قرابة 1200 يوم تقريبًا ها هي تغيب في منظر أكثر روعة وجمالاً بعد أن أرسلت شعاعًا من العطاء والمحبة والوفاء والإخاء من أجل تواصل دائم مع القيم الإنسانية، من أجل هذا وذاك انطلق الحرف مع الحرف ليشكل كلمة ومن الكلمة جملة ومن الجملة بيتًا من الشعر، فقصيدة عبّر السحيباني من خلالها عن الفترة التي قضاها في خدمة العمل الإنساني وأثرها عليه، داعيًا لخلفه "التويجري" بالتوفيق في قيادة هذه المنظمة.

عقب ذلك كرّم "التويجري" سلفه "السحيباني"، كما كرمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثلة في مكتبها بالسعودية المحتفى به، افتتح بعد ذلك معرض إنسانية فنان 2 بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين الذين أثروا الساحة الفنية بفنهم الإنساني، والتقطت بعد ذلك الصور التذكارية مع الحضور.