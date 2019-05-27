بالأسماء.. وزير التعليم يصدر قراراتٍ بتمديد ونقل وتكليف عددٍ من مديري التعليم

أصدر الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم عدداً من القرارات القاضية بتكليف ونقل وتمديد عمل عددٍ من مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم.
وعبّر وزير التعليم عن شكره وتقديره لكافة مديري التعليم الذين انتهت فترة تكليفهم، مشيداً بما حققوه إلى جانب زملائهم وزميلاتهم والإسهام في خدمة أبناء وبنات وطننا في الإطار التعليمي. وفي ذات السياق نصّت قرارات الوزير على ممارسة المشمولين بالقرارات الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم وفق الأنظمة والتعليمات ولمدة عام.
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