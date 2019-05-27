بعد أن وثقته الكاميرات.. الإطاحة بلص إطارات جدة

أكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة تمكنت صباح الأحد من الإطاحة بشخص وثّقته، كاميرات إحدى المحلات التجارية بشارع أم القرى بحي الصفا في محافظة جدة، سرقة إطارات مركبة .
حيث أشارت المصادر أن الدوريات السرية تمكنت من الإطاحة بالجاني، واتضح أنه له سوابق عديدة في سرقة الإطارات والمركبات. فيما أكد المواطن سالم الوذيناني: أن قريبه التي سرقت سيارته تلقى اتصالاً من الجهات الأمنية تفيده بالإطاحة باللص الذي كان قد سرق إطارات سيارته المتوقفة أمام شقته بحي الصفا في شارع أم القرى؛ ووضعت المركبة على الطوب، ولاذ اللصوص بالفرار. وأشاد الوذيناني بجهود رجال الأمن، مقدمًا شكره لهم في الإطاحة باللص في وقت قياسي.
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