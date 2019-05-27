سبب وفاة نورة عسيري في السعودية - في 10 الأواخر

توفيت المواطنة السعودية نورة عسيري، اليوم خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2019، في وقت نعاها العشرات من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها "تويتر"، متسائلين في الوقت ذاته عن سبب وفاتها.

وأكدت شقيقة نورة عسيري أنها توفيت اليوم حيث كانت مصابة بمرض السرطان الخبيث منذ قرابة العام، موضحة أنها أصيبت بنزيف وتم إجراء عملية ربط دوالي واستئصال جزء من القولون، ثم توفيت اليوم متأثرة بمرضها ومضاعفاته.

وقالت : "٢٢رمضان انتقلت الى رحمه الله قبل قليل اختي نوره إلى ربها عز وجل الله يرحمها وجعل مااصابها تكفيرا لها ويرزقها ربي ع صبرها وان لله وانا اليه راجعون".

وكتبت شقيقتها عبر (تويتر): الله يجزاكم كل خير وشكرا ع تعازيكم ودعواتكم نوره مصابه من سنه بالسرطان وقبل كم يوم جاها نزيف وسو لها ربط دوالي وسو لها استئصال جزء من القولون.

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ووأضافت : "امي كانت بالعناية تعرضت لنزيف حاد وجلطه وربي اخذ امانته باذن الله حسابها بيكون للخير ان شالله وهي أن شالله من اهل الخير".

وفي أعقاب تشييع جثمان نورة عسيري في السعودية، عادت شقيقتها وكتبت : "والله ما أبالغ من دخلوا بجثمان نوره للمقبره وجا مطر قوي والجو كان فيه شمس يارب انها من اهل الجنه".