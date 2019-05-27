شرطة الرياض تطيح باللص الذي سرق سيارة في وضع التشغيل ودهس صاحبها

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أطاحت شرطة الرياض بالشخص الذي سرق سيارة من أمام محل تجاري شرق العاصمة ودهس صاحبها أثناء محاولة منعه من سرقتها، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال انتهت إلى تحديد وكشف هوية الجاني، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

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وأضاف أنه جرى إلقاء القبض عليه من قِبل الفرق السرية بدوريات الأمن، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية اقرَّ بارتكابه الجريمة، فجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليومين الماضيين مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة للص أثناءسرقته مركبة تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام محل تجاري شرق الرياض، وقام بدهس صاحب السيارة عندما حاول منعه من سرقة سيارته، ثم لاذ بالفرار.



