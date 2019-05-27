عروس البحر الأحمر تتزين لاستقبال زوارها في «موسم جدة»

تشهد مدينة جدة انطلاق «موسم جدة»، الذي يستهدف مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء، وذلك خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو المقبل.

وسيعزز «موسم جدة»، مكانة مدينة جدة بوصفها إحدى أهم الوجهات السياحية، التي كان يزورها وفود من جميع أنحاء العالم؛ بسبب موقعها المميز على ساحل البحر الأحمر وتميز ثقافاتها المتعددة، وقربها الجغرافي من الحرمين الشريفين، ما يجعلها ثاني أكبر مدن العالم من حيث التنوع الثقافي، وتدفق الزوَّار طوال العام .

ويُعد موسم جدة أحد «مواسم السعودية» التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ بهدف إبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم، في حين يسعى القائمون على تنظيم الموسم إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة في التنمية المجتمعية عبر تمكين الشباب، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة، وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودية .

ومن المنتظر أن يعكس موسم جدة، صورة الحياة المتوازنة في العاصمة التجارية للمملكة، ويُعزز مساهمتها في القطاع السياحي الوطني، كما سيسلط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوع ثقافاتها .

وتلقب مدينة جدة بـ«عروس البحر الأحمر»؛ كونها تطل على البحر الأحمر، وتعد مركزًا حضاريًّا يقع على الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية، فضلًا عن تاريخها الذي وثق النشاط التجاري فيها كمدينة تجارية قديمة.