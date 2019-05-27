جراحة نادرة لاستئصال «غرغرينا» بأمعاء مريض في حفر الباطن

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن، من إجراء عملية جراحية لمريض تعرض لحالة انسداد معوي نادرة؛ حيث كان يعاني من انتفاخ والآم شديدة في وسط البطن استمرت لديه لست ساعات متواصلة.

وبعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة تبين أن نسبة خلايا الدم البيضاء مرتفعة بنسبة عالية في دم المريض، ما تسبب في آلام شديدة له في منطقة وسط البطن.

وعليه؛ قرر الفريق الطبي التدخل جراحيًا. وعند فتح التجويف البريتوني للبطن وُجدت كل الأمعاء الدقيقة مغلفة تمامًا في كيس ذو غشاء شفاف مع وجود علامات غرغرينا (موت الأنسجة) في جزء من الأمعاء الدقيقة تظهر خلال التكيس.

وباشر الفريق الجراحي على مدى ثلاث ساعات عملية تحرير الأمعاء من التكيس، واستئصال الجزء المتأثر بالغرغرينا وتوصيل الأجزاء السليمة مع بعضها وقد تكللت العملية بالنجاح بفضل الله تعالى.