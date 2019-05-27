وزارة التعليم تغيِّب العنصر النسائي من إدارة فروعها بالمناطق والمحافظات

غيَّبت وزارة التعليم، العنصر النسائي عن قوائم المدراء المكلفين لإدارة عدد من إداراتها في المملكة، والتي أعلنتها الوزارة اليوم الثلاثاء.

وخلت قوائم المدراء المكلفين من أي اسم نسائي سواء العاملات في الوزارة اللائي يتولين مسؤولية إدارة الأقسام، أو العاملات في المناطق والمحافظات، بينما اتجهت أغلب الوزارات إلى تقليد العنصر النسائي مناصب قيادية؛ في ضوء مواكبة «رؤية 2030»، التي أظهرت اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة في المناصب القيادية؛ فكان للمرأة السعودية حظ وافر من ثمار النهضة التي شهدتها المملكة.

كما أخذت المرأة السعودية نصيبها من المساهمة في الإنجازات، فكانت عاملاً مساعدًا في مسيرة التطور ودعم عجلة التنمية، وبلغت العالمية بما حققته من نتائج، فأصبحت مثالاً مشرفًا يحتذى به في العالمين العربي والإسلامي، بل على المستوى الدولي.

يُشار إلى أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أصدر عدداً من القرارات القاضية بتكليف ونقل وتمديد عمل عددٍ من مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم.

ونصت قرارات الوزير على ممارسة المشمولين بالقرارات الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم وفق الأنظمة والتعليمات ولمدة عام.