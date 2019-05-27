بالصور.. «العمل» تتفاعل مع «عاجل» وتضبط مخالفات سوق المرجان

تفاعلت وزارة العمل، ممثلة بإدارة التفتيش بالمنطقة، مع ما نشرته عاجل بشأن مخالفات التوطين في أحد أسواق جدة، وقامت بحملة ميدانية تفتيشية على السوق، بمشاركة الجهات ذات العلاقة للوقوف على المخالفات المنشورة.

وتعود التفاصيل إلى تقرير نشرته «عاجل» بعنوان «رغم تشديد الرقابة.. «عاجل» ترصد بالصور مخالفات التوطين في سوق المرجان»، حيث قامت الوزارة بحملة ميدانية تفتيشية على السوق في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، أمس الأحد، بمشاركة كل من أفراد أمن شرطة محافظة جدة ومفتشي فرع وزارة التجارة بالمحافظة، ومفتشي أمانة بلدية محافظة جدة، وبعدد 21 مفتشًا ميدانيًا من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك للوقوف على المخالفات المنشورة.

وكشفت جولة الوزارة، التي تعاملت معها كل جهة مشاركة كل فيما يخصه، بلوغ عدد الزيارات 86 زيارة، وضبط 45 مخالفة وضبط مخالفة بشأن عمالة مجهولة و12 مخالفه أخرى بشأن توطين العمالة.

وعقدت إدارة تفتيش المنطقة، اجتماعًا بمسؤولي إدارة السوق المستهدف بالحملة وتم الاتفاق خلاله على محاور وآليات تضمن عدم وجود المخالفات في السوق ودعم توطين الأنشطة الاقتصادية به.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية بمنطقة مكة المكرمة وكافة المحافظات التابعة لها؛ للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة سوق العمل، وتهيئة المزيد من فرص الالتحاق بالقطاع الخاص للسعوديين والسعوديات، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات في قطاع العمل التي يرصدونها، عبر تطبيق «معًا للرصد» المتاح في الأجهزة الذكية أو بالاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد «19911».