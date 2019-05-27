نائب أمير جازان يشارك الأيتام إفطارهم الرمضاني

ودعا نائب أمير منطقة جازان، الله تعالى، أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين. لافتا النظر إلى ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام بأبنائها الأيتام ورعاية شؤونهم وتلبية احتياجاتهم، منوها في هذا الصدد بالدور الرائد لمؤسسة «إخاء» الخيرية، وما تقدمه فروعها في جميع مناطق المملكة، من خدمات جليلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة.
من جانبه، أعرب المدير العام لفرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» محمد الحربي، عن شكره وامتنانه لسمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، على هذه البادرة الأبوية الحانية، لما لها من أثر كبير في نفوس الأبناء الأيتام، وإدخال الفرحة والسرور عليهم، داعيا الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة. بدورهم، عبر الأبناء الأيتام عن مشاعرهم الكبيرة وفرحتهم تجاه دعوة نائب أمير المنطقة لهم، ومشاركتهم مأدبة الإفطار، وتبادل الأحاديث الودية معهم. وحضر حفل الإفطار وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله المديميغ.
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