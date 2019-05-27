محافظ عنيزة يطلع على تجهيزات احتفال عيد الفطر

زار محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم مركز الملك فهد الحضاري الذي يحتضن فعاليات عيد الفطر المبارك لمدة ثلاثة أيام بتنظيم من البلدية، حيث كان في استقباله رئيس البلدية المهندس خلف العتيبي وعدد من فريق العمل. واطلع المحافظ على إعادة البنية التحتية في ميدان الحفل والمسرح ومقاعد الحضور، إضافة إلى التجهيزات في الصالة المغلقة ومضمار المشي ومواقع عربات الأطعمة. وبين رئيس البلدية أن المهرجان هذا العام سيأتي بثوب مختلف من ناحية تجديد الفعاليات وتنوعها والعمل على إرضاء كافة الأذواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر عبر تشكيل فرق العمل واللجان العاملة واشتمل ذلك على تزيين الشوارع والطرقات لاستقبال هذه المناسبة. وأضاف العتيبي سيكون الحفل الرسمي ثاني أيام العيد ويشتمل على أوبريت سيكون مفاجأة للزوار حيث يحمل شعار الحفل «عنيزة سحابة عيد» وقصائد شعرية وفقرات متنوعة، إضافة إلى الكثير من الفعاليات التي ستقام انطلاقاً من إعلان ليلة العيد، وهي فرحة طفل ومعايدتنا وحكايات وعلموا أولادكم علاوة على أعياد وباقة حب وأفرح يومياً والمعنى والشاعر وأحرف ناعمة، يتخلل ذلك المسابقات والجوائز والإهداءات، منوهاً بأن عدد المواقع التي ستحتضن الفعاليات ثلاث مواقع، الموقع الرئيسي مركز الملك فهد الحضاري ومصلى العيد بالحمراء وساحة السوق.



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