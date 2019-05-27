54 مركزا و10 مستشفيات لخدمة المعتمرين

تقدم صحة مكة المكرمة خدماتها الصحية للمعتمرين من خلال 54 مركزا صحيا و10 مستشفيات، وتقوم منذ بداية شهر رمضان بتنفيذ خطة متكاملة لتوفير الرعاية الصحية للمعتمرين، وتسخير كافة إمكاناتها المادية والبشرية لخدمتهم على مدار الساعة عبر الطواقم الطبية المؤهلة والتجهيزات الطبية من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية.

126 ألف مراجع

قدّمت مستشفيات مكة المكرمة خدماتها الطبية والعلاجية لنحو 126549 مراجعا، وذلك خلال العشرين الأولى من رمضان، وأبانت صحة مكة المكرمة أن مجموع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات بلغ 3997 مريضا، حيث استقبلت العيادات الخارجية 41425 حالة، كما استقبلت أقسام الطوارئ 73641، فيما أُجريت 231 عملية جراحية مجدولة و730 عملية طارئة، كما تم استقبال 749 حالة ولادة، وإجراء 233 منظارا، و5209 جلسات غسيل كلى، وأضافت أن مجموع عمليات القسطرة بلغ 90 عملية، كما تم إجراء 3عمليات قلب، إضافة إلى استقبال 141 مريضا في عمليات اليوم الواحد.

خدمة المعتمرين

يعتبر مستشفى الحرم المخصص للطوارئ أحدث مرافق الصحة المهيأة لخدمة المعتمرين حيث يعمل بسعة 50 سريرا، منها 10 أسرة خصصت للعناية المركزة، تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال حالات الطوارئ والحوادث، كما خصص المستشفى فرقا ميدانية لتقديم الخدمات العلاجية داخل أروقة الحرم المكي الشريف، إلى جانب خطوط إخلاء وإنقاذ لاستخدامها عند الحاجة في حالات الطوارئ.

كما يقدم المستشفى الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالله الخدمات الطبية العاجلة للمعتمرين والزائرين، حيث تم توفير طاقم طبي متكامل يعمل على مدار الساعة.