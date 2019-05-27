688 ألف زائر ومعتمر يستفيدون من 13 مسارا تطوعيا

كشافة التعليم يمارسون عملهم في خدمة الزوار والمعتمرين (دوت الخليج)

قال المدير العام للتعليم في منطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، إن 2289 من طلاب وطالبات وكشافة تعليم مكة أنجزوا 118531 ساعة تطوعية لـ13 مسارا تطوعيا بمركز بادر التطوعي حتى الـ20 من رمضان، وشاركوا جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية لتقديم خدمات تطوعية متنوعة لضيوف بيت الله الحرام، لتسهيل أدائهم لنسكهم بكل يسر وسهولة.

688 ألف زائر ومعتمر

أوضح الحارثي أن «نحو 688784 زائرا ومعتمرا استفادوا من الجهود التطوعية في جميع المسارات، حيث تم إيصال 19862 حالة من وإلى الحرم عن طريق مسار دفع العربات، فيما نقلت عربات الجولف 315580 معتمرا وزائرا، وتم توزيع 44312 وجبة على الصائمين، وبلغ عدد الذين تم إرشادهم وتوجيههم 242660 حالة، فيما وصل عدد وجبات حفظ النعمة إلى 2150 وجبة، وعدد عبوات التمر التي تم توزيعها 64220 عبوة».

واجب إيماني

أعرب الحارثي عن تقديره لطلاب وكشافة وقادة التعليم على جهودهم المباركة في أداء الواجب الإيماني، والشرف الوطني الذي اختص الله تعالى به أهل مكة المكرمة منذ الأزل، وأبناء هذا دوت الخليج الغالي منذ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس، وظل هذا الشرف تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل، ويعتز به ملوك هذه البلاد، ويجعلونه أولوية فيما يقدمونه ويبذلونه من خدمات حكومية كبيرة وجهود مضاعفة من كل مؤسسات الدولة لضيوف بيت الله الحرام وقاصديه.

المسارات الـ13 وعدد المتطوعين والساعات المسجلة

01- السقيا والرفادة 210 متطوعين بـ12600 ساعة تطوعية

02- عربات الجولف 43 متطوعا بـ3870 ساعة تطوعية

03- قوة أمن الحرم 232 متطوعا بـ18560 ساعة تطوعية

04- التوجيه والإرشاد145 متطوعا بـ11600 ساعة تطوعية

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05- أندية الأحياء253 متطوعا بـ2277 ساعة تطوعية

06- التنظيم مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين212 متطوعا بـ12720 ساعة تطوعية

07- دفع العربات 187 متطوعا بـ14960 ساعة تطوعية

08- إفطار صائم داخل الحرم65 متطوعا بـ3900 ساعة تطوعية

09- إفطار صائم خارج الحرم 121 متطوعا بـ7260 ساعة تطوعية

10- حفظ النعمة 32 متطوعا بـ1920 ساعة تطوعية

11- مركز الاستضافة81 متطوعا بـ9720 ساعة تطوعية

12- الإدارات التعليمية الأخرى 416 متطوعا بـ9984 ساعة تطوعية

13- وزارة الصحة 92 متطوعا بـ7360 ساعة تطوعية