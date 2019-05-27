كشفت مصادر مطلعة لـ«دوت الخليج»، أن عدد القضايا الواردة لفروع دوائر النيابة العامة خلال 14 إلى 20 رمضان الجاري بلغ 3933 قضية، بينما بلغ عدد القضايا المنجزة 3641 قضية، فيما كانت القضايا المحالة للمحاكم لرفع الدعوى العامة 2250 قضية والإجراءات التي قام بها أعضاء النيابة العامة 73042 إجراء، وسجلت المرافق العدلية بجميع المناطق أمس 600 قضية وردت للمحاكم بجميع تخصصاتها، وتم عقد 515 جلسة وصدور 279 حكما وقرارا، وكانت طلبات التنفيذ الواردة 460، وقرارات التنفيذ الصادرة 717، بينما سجل عدد المحاضر في المحاكم 62، وبلغ عدد الوكالات الصادرة 965، وسجلت العمليات التي أجريت على العقار 374، وبلغت نسبة إنجاز العمل القضائي في المحاكم أول من أمس 35 %، بينما بلغت نسبة التنفيذ 41 %، وبلغت نسبة التوثيق 34 %.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3933 قضية وردت للنيابة في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.