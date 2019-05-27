عقود الزواج الإلكترونية لا تغني عن مأذوني الأنكحة

بعد إعلان وزارة العدل تطبيق خدمة عقود الزواج إلكترونيا، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول الاستغناء عن مأذوني الأنكحة أثناء عقد النكاح واستبدال ذلك بالإجراء الإلكتروني، لتؤكد الوزارة على حسابها بتويتر أن هناك 5 مراحل تمر بها عقود الزواج الإلكترونية ومنها حجز موعد إلكتروني لدى مأذون الأنكحة، بهدف استبدال التعاملات الورقية إلكترونيا وليس الاستغناء عن المأذونين.

التطبيق التدريجي

أكد المحامي نواف النباتي لـ«دوت الخليج»، أن عقود الزواج الإلكترونية لا يقصد بها الاستغناء عن مأذوني الأنكحة كما اعتقد البعض بعد إصدار قرار تغير مراحل عقد الزواج في المملكة من قبل وزارة العدل وتحويله إلكترونيا، مشيرا إلى أن المراد بعقد الزواج الإلكتروني هو الاستغناء عن العقود الورقية في الزواج واستبدالها إلكترونيا، ولكن سيتم تطبيق ذلك تدريجيا حسب ما أعلنت عنه الوزارة، ويشمل عقد الزواج الإلكتروني على 5 مراحل أساسية يمر بها أثناء عقد الزواج، وهي أن يقوم الخاطب بتسجيل بيانات الزوجين والمهر والشروط والشهود والولي إلكترونيا عن طريق موقع الوزارة في الرابط المحدد لذلك، وحجز موعد مع المأذون إلكترونيا بدلا من عناء الطرق التقليدية بالبحث عن مأذون وإحضاره في حال عقد النكاح سابقا، ويتم بعد ذلك حضور المأذون والتحقق إلكترونيا من البصمة والبيانات الشخصية لجميع الأطراف في مجلس العقد عبر جهاز لوحي ذكي لدى المأذون بدلا من التعامل ورقيا ومن ثم يقوم المأذون بعقد الزواج إلكترونيا، وهذه الخدمة تمكن المستفيدين من الوصول لعقود الزواج في أي وقت ومكان والاستغناء عن الوثيقة التقليدية وتطبيقا لرؤية الوزارة بتحويل جميع تعاملاتها إلكترونيا وفق رؤية المملكة 2030.

13 ألف عقد

أكدت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة العدل، أن عدد عقود النكاح الصادرة في المحاكم خلال الشهر الماضي من العام الحالي بلغ عددها 4436، «نكاح الطرفين سعوديان»، بينما بلغت عقود النكاح التي كان فيها الطرفان أو أحدهما غير سعودي 8945 عقد نكاح وجميها كانت عقود ورقية.

مراحل العقد الإلكتروني

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01- يقوم الخاطب بتسجيل بيانات الزوجين والمهر والشروط والشهود والولي إلكترونيا

02- حجز موعد مع المأذون إلكترونيا

03- حضور المأذون في مجلس العقد

04- التحقق إلكترونيا من البصمة والبيانات الشخصية عبر جهاز لوحي ذكي

05- يقوم المأذون بعقد الزواج إلكترونيا