السعودية اليوم / وزارة الحج والعمرة توجه شركات العمرة للتقيد بخطة سير الخمسة أيام



الرياض 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

تفاعلت وزارة الحج والعمرة عبر وكالة شؤون العمرة مع تعميم قيادة أمن العمرة لشؤون المرور، بشأن منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف من يوم الثلاثاء: 23 - 9 - 1440هـ، وحتى يوم السبت: 27 - 9 - 1440هـ، وذلك بتوجيه جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى تنفيذ القرار، والالتزام باستخدام محطات النقل المنتشرة في مواقف المركبات سواء الخارجية الواقعة على أطراف مكة المكرمة أو الواقعة داخلها.

وشددت الوزارة على شركات العمرة توفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن، ومتابعة شؤون المعتمرين في أماكن إقامتهم، وترتيب تنقلاتهم بكل يسر، وبما يتوافق مع معايير الجودة ويحقق رضا المعتمرين، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة متابعة رحلات قدوم ضيوف الرحمن، واستقبالهم بالمطار وإيصالهم إلى مقرات إقامتهم المعتمدة، والتأكد من توافر جميع سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى متابعة رحلات المغادرة للمعتمرين خصوصاً في وقت الذروة من العشر الأواخر، مع أهمية مراجعة المواعيد المحددة للرحلات، والتنسيق مع إدارة الوزارة بالمطار في حالة وجود أي تغيير في جدول الرحلات.

// انتهى //

23:51ت م

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