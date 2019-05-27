السعودية اليوم / وحدة الطيب والبخور في المسجد الحرام تستخدم أفخر أنواع العود المعتق الفاخر لتطيب الكعبة المشرفة



مكة المكرمة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

تواصل وحدة الطيب والبخور في المسجد الحرام حملة "بالبخور والطيب نستقبل القاصد الحبيب"، التي تؤكد العناية الفائقة بتطيب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة تعظيمًا وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلاً لهم على أداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، وليزهو برائحة الطيب الزكية.

وتأتي هذه الحملة بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع بالمسجد الحرام.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمتان وبخور موركي دبل سوبر، تستهلك يومياً لتطيب بيت الله الحرام والكعبة المشرفة خصوصاً و 20 تولة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني والتولة بواقع 12 غرام, ويعمل في الوحدة أكثر من 10 موظفين.

وكثفت وحدة الطيب والبخور جهودها خلال شهر رمضان المبارك ليتم تغطية العمل في كافة المواقع بالمسجد الحرام ويتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من 60 مبخرة يومياً بواقع 60 كيلو من العود التي توفره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبدعم من ولاة الأمر -حفظهم الله-.

// انتهى //

23:01ت م

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