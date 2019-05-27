السعودية اليوم / أمير منطقة تبوك ينقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لأهالي المنطقة



تبوك 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله - لأهالي المنطقة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للقائه الدائم بالمواطنين، الذي حضره رؤساء المحاكم والقضاة والمسؤولون بالمنطقة من مدنيين وعسكريين ومشايخ القبائل وأهالي المنطقة مساء الْيَوْمَ بالقصر الحكومي.

وتناول سموه في حديث للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, داعياً سموه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وفي الختام تناول الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها سموه بهذه المناسبة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

// انتهى //

22:43ت م

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