السعودية اليوم / وكيل محافظة بارق يتفقد المراكز الصحية بالمحافظة



محايل 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

تفقد وكيل محافظة بارق إبراهيم عامر منشط اليوم، مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، وذلك ضمن جولاته على مختلف المرافق بالمحافظة.

واطلع وكيل المحافظة خلال الجولة على آلية سير العمل بالمراكز والخدمات الطبية، التي تقدمها المراكز للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة, كما استمع وكيل المحافظة خلال الجولة إلى ملاحظات المرضى المراجعين تجاه مستوى الخدمات المقدمة, متمنياً لهم الشفاء العاجل .

وحث في ختام زيارته منسوبي المراكز على مضاعفة الجهود وتهيئة أفضل سبل الرعاية الممكنة للتخفيف من معاناة المرضى.

وأكد وكيل المحافظة أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير للوقوف على المرافق، وبمناقشة المعوقات التي تواجههم أثناء سير عملهم، وبحث معالجتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات سواء للمواطن أو المقيم.

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22:27ت م

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