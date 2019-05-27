السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة تنفذ برنامج " الصيام جنة "



مكة المكرمة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة برنامج " الصيام جنة " في الأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات والمجمعات الصحية والأماكن العامة .

وتضمن البرنامج توزيع إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية ووسائل توجيهية عبر الشاشات الإلكترونية التابعة للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ساحات المسجد الحرام والمراكز التوجيهية في جبل النور وجبل عرفة وجبل ثور، وعبر إلقاء الكلمات التوجيهية في الإدارات الحكومية، إضافة إلى عرض الوسائل في شاشات الأسواق والمجمعات الصحية، حيث شهدت المشاركة إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملموساً من الزوار والمعتمرين والمتسوقين والباعة، من جميع فئات المجتمع، وذلك ضمن الأعمال التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، وتوجيه ودعم من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، للارتقاء بمخرجات الرئاسة العامة لتحقق رؤية المملكة 2030.

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22:20ت م

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