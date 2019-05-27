السعودية اليوم / أمطار متوسطة على منطقة نجران



نجران 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

هطلت خلال الثلاثة أيام الماضية أمطار متوسطة على منطقة نجران شملت محافظة شرورة، ومنفذ الوديعة، ومحافظة يدمة وضواحيها، ومحافظة ثار ومراكزها، ومركز بئر عسكر، ومركز عاكفة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

22:13ت م

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