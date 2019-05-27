السعودية اليوم / الشرطة الباكستانية تقضي على إرهابيين اثنين في مدينة كويتا



إسلام آباد 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

قضت الشرطة الباكستانية اليوم على إرهابيين اثنين خلال تبادل لإطلاق النار في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية أن وحدة من قوات الشرطة كانت تقوم بتنفيذ عملية تمشيط أمنية في حي (درويش آباد) بمدينة كويتا، وجرى تبادل إطلاق النار مع اثنين من العناصر الإرهابية مما أدى إلى مقتل الإرهابيين.

وأضاف أن عملية التمشيط جاءت ضمن الجهود التي تبذلها الشرطة للبحث عن الإرهابيين الذين نفذوا الانفجار في أحد المساجد بمدينة كويتا يوم الجمعة الماضية.

من جهة أخرى قالت الشرطة الباكستانية إنها أحبطت عملية إرهابية كبيرة في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة في كراتشي اليوم أن فرقة مكافحة الإرهاب داهمت أحد المواقع في كراتشي بناء على معلومات استخباراتية، وعثرت على سترة ناسفة تابعة لخلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجوم انتحاري على هدف حساس في كراتشي.

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22:07ت م

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