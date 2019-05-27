السعودية | تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى السبت القادم

الخليج 365 - الرياض- أعلن وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت القادم الموافق ١٤٤٠/٩/٢٧ هـ.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه استجابةً لطلب إخواني وأخواتي المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية ولمنحهم مزيداً من الوقت، فقد وجهت بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت القادم الموافق ١٤٤٠/٩/٢٧ هـ .