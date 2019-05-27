خالد عيسى: العين يحتاج لعمل كبير

أكد خالد عيسى حارس مرمى فريق العين الإماراتي أن هناك عملا كبيرا ينتظر الفريق من أجل العودة بقوة الموسم المقبل، مشيرا إلى أنهم لم يعتادوا على بعض الجماهير لفترة طويلة، ويجب أن يكون هناك تماسك.

وخسر فريق العين آخر مبارياته في دوري الخليج العربي الإماراتي أمام الوحدة بهدف نظيف.

وقال عيسى في تصريحات تلفزيونية: "نبارك لفريق الوحدة وجماهيره هذا الانتصار وسلسلة الانتصارات الأخيرة، هناك تطور كبير في أداء الوحدة مؤخرا وفي النتائج كذلك ويستحقون هذا الأمر".

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وتابع: "فرحتنا منقوصة بالتأهل الآسيوي، كنا نريد إسعاد جماهيرنا التي حضرت المباراة، رغم سوء النتائج الأخيرة كنا نستهدف الفوز بالمباراة، لكن قدر الله ما شاء فعل. المهم هو أن نستمر في دوري أبطال آسيا وهذا ما حدث".

وأضاف: "نعد الجماهير بأن يكون هناك تصحيح في المسار الفترة المقبلة وإن شاء الله القادم يكون أفضل للعين وجماهيره".

وأكمل: "العين يحتاج إلى عمل كبير سواء من اللاعبين داخل الملعب أو على المستوى الخارجي حتى الجماهير، بعد مونديال الأندية الجماهير ابتعدت عنا بشكل كبير، تحدثت منذ فترة عن أننا لا نحتاج الجماهير في وقت الفوز والفرحة، نحتاج من ينتمي للعين أن يساندنا وقت الشدة والخسارة".

واستمر: "الإدارة مطالبة أيضا بمزيد من العمل لكي نبرهن أن العين في القمة، المسؤولية كبيرة علينا الموسم المقبل ونحن قادرون على تحملها".

واختتم: "أمر طبيعي عندما يكون هناك سوء في النتائج تبتعد الجماهير، لكن هذا الابتعاد كبير جدا ولم نعتده، من حقهم أن يحزنوا، لكن نحتاج أن نلتف جميعا حول بعضنا البعض، يجب أن نتماسك ونصبح عائلة واحدة".