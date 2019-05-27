فيديو.. تيجالي يتحدث عن مستقبله مع الوحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث الأرجنتيني سيباستيان تيجالي لاعب الوحدة الإماراتي عن مستقبله مع الفريق، مؤكدا أنه تعاقده مع النادي لايزال مستمرا لعام إضافي.

وفاز الوحدة على العين بنتيجة 1-٠ بالجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، لينهي الموسم في المركز الثالث ويضمن المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا.

وتابع لاعب الوحدة في تصريحات للعين الرياضية على هامش المباراة: "كل شيء في كرة القدم من الممكن أن يتغير في شهر واحد".

وختم "أخطرت النادي بعودتي بعد فترة الراحة".