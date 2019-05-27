خلدون المبارك: السيتي سيواصل العمل للفوز بدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد خلدون المبارك، رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه سيواصل العمل من أجل الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في السنوات المقبلة.

وودّع مانشستر سيتي بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام مواطنه توتنهام، رغم حصوله على جميع البطولات المحلية في الموسم الحالي.

وقال المبارك في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: "بطولات الدوري عبارة عن سباق، وفي السباق يفوز الفريق الأفضل في معظم الأوقات".

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وأضاف: "بطولات الكأس مختلفة، والاختلاف الكبير فيها أنها تتطلب العديد من الأمور منك، أن تكون متميزا في كل مباراة، وكذلك تتطلب قدرا من الحظ".

وأتم: "سنواصل العمل للفوز بدوري أبطال أوروبا، وسنفوز به".



