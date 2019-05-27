اخبار السعوديه

رسالة من عائض القرني للمسلمين لاستغلال العشر الأواخر من رمضان

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم رسالة من عائض القرني للمسلمين لاستغلال العشر الأواخر من رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-27

رسالة من عائض القرني للمسلمين لاستغلال العشر الأواخر من رمضان

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الشيخ الدكتور عائض القرني رسالة إلى المسلمين؛ لاستغلال العشر الأواخر من رمضان واغتنام ما بقي من هذه الأيام المباركة.

Advertisements

وقال القرني: العشر دنت، والأيام انصرمت، والشهر يتقضّى، والأعمال بالخواتيم فاغتنموا ما بقي، البدار البدار، والسباق السباق، الزموا القرآن والاستغفار والدعاء، فقد حان توزيع الجوائز والأسماء تُعلن في الملأ الأعلى، اللهم اكتب أسماءنا في سجل الفائزين قولوا: آمين.

وتابع القرني: الملائكة لا يُذنبون ولا يُخطئون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومع ذلك {يسبحون الليل والنهار لا يفترون}، ونحن أهل الذنوب والخطايا نفتر ونلهو ونلغو، فهل من عودة صادقة؟! اللهم أعنّا على ذكرك، وشُكرك، وحُسن عبادتك.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من عائض القرني للمسلمين لاستغلال العشر الأواخر من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا