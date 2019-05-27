26.8 مليون ساعة مكالمة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 20 يومًا

2019-05-27

متابعات الخليج 365 - واس

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أنه تم إجراء 17.3 مليون ساعة مكالمة في مكة المكرمة و9.5 مليون ساعة مكالمة في المدنية المنورة خلال الفترة من 1- 20 رمضان 1440هـ، وذلك بزيادة (5%) مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وبمؤشر نجاح للمكالمات تجاوز 99 %.

وأوضحت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء السعودية أن إحصائيتها الخاصة لأداء شبكات الاتصالات في مكة المكرمة والمدنية المنورة خلال الفترة من 1- 20 رمضان 1440هـ سجلت ولله الحمد مستويات عالية تجاوز فيها حجم استهلاك البيانات في مكة المكرمة (28) ألف تيرابايت بزيادة (29%) مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بينما بلغ متوسط سرعة تنزيل البيانات 41.59 ميجابت / ثانية بزيادة (65%) عن العام الماضي، وفي المدينة المنورة تجاوز استخدام البيانات 20 ألف تيرابايت بزيادة (31%) مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وبلغ متوسط سرعة تنزيل البيانات 41 ميجابت/ ثانية بزيادة (60%) عن العام الماضي.

وأفادت أن المعدل اليومي للمشتركين بالشرائح المحلية تجاوز حاجز الـ (3) ملايين مشترك بمكة المكرمة، وفي المدينة المنورة (1.8) مليون مشترك، فيما تجاوز المعدل اليومي لعدد الزوار المتجولين بشرائح أجنبية الـ (340) ألف في مكة المكرمة، وتجاوز المعدل اليومي لعدد الزوار المتجولين بشرائح أجنبية الـ (166) ألف في المدينة المنورة.

وتأتي هذه الخدمات في إطار الاستعداد المبكر لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1440هـ، وجاهزية شبكات مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الحرمين الشريفين بكفاءة عالية عبر توفير المحطات القاعدية للجيل الرابع التي بلغ مجموعها (525) محطة في الحرم المكي، وفي مكة المكرمة (3566) محطة، وفي الحرم النبوي (293) محطة، وفي المدينة المنورة (1966) محطة، فضلًا عن توفير نقاط الوصول لشبكة (WI-FI) بلغت (1256) نقطة وصول في مكة المكرمة، و(1454) نقطة وصول في المدينة المنورة.

يذكر أن البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في الحرمين الشريفين ومكة المكرمة والمدينة المنورة تعد من أضخم البنى التحتية على مستوى العالم وأكثرها تقدماً، وتشمل هذه البنى التحتية المقاسم والكبائن والأبراج والمحطات اللاسلكية لتقنيات الجيل الثالث والرابع لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن.