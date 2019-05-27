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إنشاء وحدة استشارية لمستفيدات الضمان بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
وقع مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض، صباح اليوم الاثنين، عقد شراكة مع جمعية مودة الخيرية بهدف تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية لمستفيدات الضمان خلال الستة أشهر القادمة وتوعيتهن بحقوقهن التي كفلها لهن الإسلام والمجتمع من خلال وحدة استشارية متنقلة ومجموعة من الدورات والمحاضرات التثقيفية.
ومثل الطرفين في توقيع الاتفاقية نوف الدوسري من مكتب الضمان وخلود التميمي من جمعية مودة الخيرية، فيما تنص بنود الاتفاقية على إنشاء وحدة استشارية متنقلة داخل مكتب الضمان يقوم عليها عدد من المختصات وتُعنى بتقديم كافة الاستشارات القانونية والأسرية، بالإضافة إلى تنظيم 12 دورة تدريبية للمستفيدات بمعدل مرتين شهريًّا، وتناقش جميع المواضيع التي تخص المرأة بشكل عام، لاسيما المرأة الضمانية بهدف تعريفها بكيفية الحصول على حقوقها كاملة ومعالجة ما قد يعترضها من قضايا ومشكلات.
وأوضحت مديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض بالإنابة، نوف الدوسري، أن الوحدة الاستشارية المتنقلة ستبدأ عملها من تاريخ 6 شوال القادم، حيث يتم استقبال الحالات أثناء الدوام الرسمي للمكتب بدون قيود أو شروط أو حتى مواعيد مسبقة، مثمنةً لجمعية مودة هذه الشراكة والتعاون التي ستعود بالنفع على المرأة الضمانية في جميع جوانب الحياة.
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