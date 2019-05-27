أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر

2019-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أنه يجب حماية استقرار وأمن الكويت عبر التلاحم والتعاضد.

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وأضاف أمير الكويت في كلمة له بمناسبة العشر الأواخر من رمضان أن التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر، وأن “وطننا أمانة بأعناقنا جميعًا ويتطلب الوفاء والإخلاص له”.

وتابع أمير الكويت: يجب تجنب الحروب ونشر ثقافة التسامح والسلام، ونريد لإعلامنا أن يكون مشعلًا حضاريًّا ومنبرًا للحرية المسؤولة.