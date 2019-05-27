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التمديد للرحيلي مديرًا لتعليم حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عددًا من القرارات القاضية بتكليف ونقل وتمديد عمل عدد من مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم، وشمل القرار تمديد تكليف عايض بن نافع الرحيلي مديرًا لإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن.
يذكر أن الرحيلي تم تكليفه لهذا المنصب منذ عام 1434هـ خلفًا لـ ناصر بن عبدالله العبد الكريم الذي عين مديرًا لتعليم منطقة المدينة المنورة.
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