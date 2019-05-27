الان تتابع التعليم: تمديد فترة التقديم على #الوظائف_التعليمية إلى السبت القادم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلن وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، الاثنين، عن تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت القادم الموافق ١٤٤٠/٩/٢٧ هـ.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه استجابةً لطلب إخواني وأخواتي المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية ولمنحهم مزيداً من الوقت، فقد وجهت بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت القادم الموافق ١٤٤٠/٩/٢٧ هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: تمديد فترة التقديم على #الوظائف_التعليمية إلى السبت القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.