، الكاتب "العمري" يدعو للاستغناء عن الطاقم التمريضي العامل في العيادات الخارجية بالمستشفيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقد احتكار الوافدين مطالبًا بإحلال خريجات "العلوم واللغات" في المجال الطبي

اقترح الكاتب في الشؤون الطبية الدكتور عوض العمري الاستغناء عن الطاقم التمريضي العامل حاليًا بالعيادات الخارجية بالمستشفيات، وتوزيعهم للعمل بأقسام المستشفى للاستفادة منهم بشكل أكبر، وإحلال خريجات كليات العلوم واللغات في المجال الطبي، عبر إعادة تأهيلهم في البرامج، ومن أهمها برامج مساعدة تمريض ومساعدة طبيب أسنان.

كما الخليج 365 استيعابهم ببرامج مكافحة العدوى والتعقيم الطبي مؤكدًا دور الممرضة بالعيادات الخارجية هو نداء المريض والوجود داخل العيادة ومن ثم توجيه المريض ما بعد العيادة وفي حالة احتاج المريض إلى غيار أو علاج طبي يتم توجيهه إلى غرفة مجهزة بالطاقم الطبي، واستشهد بالمستشفيات العالمية التي تقوم باستغلال وظيفة مساعدة التمريض لتغطية العيادات الخارجية.

وأشار: "وحسب الأرقام التقديرية لهيئة التخصصات، فإن سوق العمل بالمملكة عام ٢٠٢٧ يحتاج إلى ١٨٥ ألف ممرض وممرضة غير سعوديين، بالتالي يمكن سعودة نحو ٤٠ ألف وظيفة، عبر إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم واللغات إلى تغطية العيادات الخارجية".

وقال "العمري" لـ"الخليج 365: "تشكل البطالة هاجسًا وهمًا كبيرًا للحكومات في جميع أنحاء العالم وتعد نسبة البطالة من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تسعى الحكومات لتحسينها وأخيرًا ظهرت رؤية ٢٠٣٠ كبارقة أمل ونور مشع لإيقاظ عملاق سعودي وهناك دلائل واقعية على تغيير حقيقي بعد انطلاق الرؤية عام ٢٠١٦".

وأشار: "وقد يتفق جميع الخبراء والباحثين على أن العلاقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل هي السبب الأول بالبطالة لدينا فمخرجات التعليم نظرية ومكررة ولم تتغير من عشرات السنوات على الرغم من تغير حاجة سوق العمل وطلباتها الواضحة فما زالت كليات العلوم والآداب وغيرها من الكليات النظرية تخرج مئات الألوف من الطلبة سنويًا من دون أي مستقبل وظيفي واضح ودون مهارات أساسية يحتاج إليها سوق العمل".

وأوضح: "وقد يكون المجال الطبي هو حل مؤقت لاستيعاب الآلاف من الطاقات السعودية المهدرة في البحث عن عمل في مجالات أخرى وذلك لضخامته وتنوع تخصصاته وارتفاع نسبة الوافدين فيه".

وبيّن: "أخيرًا أصدرت هيئة التخصصات دراسة عن مستقبل سوق العمل الصحي بالعشر سنوات المقبلة وأشارت إلى إمكانية تخريج نحو ١٧ ألفًا بمجال التمريض بالخمس سنوات المقبلة لكي يصبح عدد التمريض السعودي الحامل لدرجة اختصاصي نحو ٢٦ ألفًا بعام ٢٠٢٧ فضلاً عن إضافة عدد ١٨٥ ألف ممرض وممرضة من فئة اختصاصي لتحقيـق نسـبة ٢٠٠:١ (ممـرض إلى عـدد مـن السكان)".

وأكمل:" وللعلم لن يتجاوز أعداد التمريض السعودي نحو ١٢ ٪؜ من أعداد التمريض المطلوب لعام ٢٠٢٧ لو استمررنا بمعدل المتخرجين نفسه، وتشير الأرقام إلى أن العيادات الخارجية بالمستشفيات تحتاج إلى ٢٥-٣٠٪؜ من أعداد التمريض الإجمالي وبالحقيقة هذا الدور يمكن الاستغناء عنه بمساعدة تمريض مدربة ومؤهلة بهذا الدور".

واستدرك: "ولكي نتجاوز أخطاء الدبلومات التجارية التي فشلت سابقًا لسوء التطبيق وضعف الرقابة فيجب علينا إطلاق برنامج وطني تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى تحت مسمى التأهيل الطبي للوظائف الصحية كما يجمع البرنامج ممثلين عن وزارة الصحة والعمل والخدمة المدنية والحرس الوطني والداخلية والدفاع مع وجود استقلالية للبرنامج عن جميع الجهات السابقة".

أيضًا: "تشرف الهيئة السعودية للتخصصات على حوكمة البرامج ووضع مقاييس الأداء والاختبارات ومن ثم التصنيف بعد التخرج ومشاركة المستشفيات الكبيرة والمرجعية بهذا البرنامج وفق خطة معدة مسبقًا واقتصاره على مستشفيات عالية الجودة بالبداية لضمانة نجاح البرنامج وضمان توطين الوظائف بعد التخرج في جميع المستشفيات".

وساق قائلاً: "مع تقييم التجربة بشكل سنوي وتحسينها وتطويرها فاقتصاديًا أصبحت الممرضة غير السعودية تكلف على الأقل ٨ آلاف ريال من الهند والفلبين بسبب فرض الرسوم وارتفاع تكلفة التشغيل، والجيد أن تكلفة تأهيل وتدريب ثم توطين وظائف مساعدي التمريض تساوي ذلك المبلغ تقريبًا وبذلك يستفيد المواطن والجهة المشغلة حكومية كانت أو قطاع خاص والاقتصاد عمومًا".

وأكد: "ويجب معرفة أن النتائج الكبيرة تحتاج إلى طموحات كبيرة -حسب قول جيمس شامبي- ويجب الخروج من دوامة البيوقراطية والجمودية بالتفكير فأبناء الوطن هم قادرون على الإبداع والتميز وشغل الوظائف التي لا تحتاج إلى سنوات طويلة من التدريب لشغلها".

واختتم: "ومن باب أولى الحرص على توطين هذه الوظائف وجعلها أولوية على توطين بعض الوظائف متدنية الأجور وحتمًا بتعاون الجميع وتوفر الدعم والمشاركة سننجح جميعًا من توفير عشرات الألوف من الوظائف لأبناء الوطن وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ وتقديم توطين يليق بالقطاع الصحي وهمّة العاملين فيه ليصبح توطينًا عن طريق إعادة التأهيل".