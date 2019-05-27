، خصم 900 ريال من رواتب معلمي جازان.. و"التعليم": خلل تقني وجارٍ معالجته ،

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عبّر عددٌ من المعلمين بجازان، اليوم الاثنين، عن تذمرهم من خصم رواتب بمبالغ كبيرة أضرت في ميزانياتهم، تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث كشف عددٌ منهم أن المبالغ تتجاوز ٩٠٠ ريال، وهي تقريبًا تعيدهم لدرجتين للوراء في سلمهم الوظيفي حسب قولهم، مطالبين بحل عاجل.
وفي التفاصيل، قال المعلمون إن الحسم لم يكن معروف سببه، والذي أدى إلى وقوع ضرر كبير وخصوصًا أنه صادف فترة العيد، مطالبين الوزارة بتصحيح ما حدث وصرف الرواتب قبل إغلاق البنوك.
ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف لـ"الخليج 365" تعليقًا على حسم الرواتب بعد الاستفسار منه عن حديث المعلمين أن خللاً تقنيًا عامًا ويجري حاليًا معالجته بالتواصل مع الجهة المعنية.
خصم 900 ريال من رواتب معلمي جازان.. و"التعليم": خلل تقني وجارٍ معالجتهمحمد المواسي الخليج 365 2019-05-27
عبّر عددٌ من المعلمين بجازان، اليوم الاثنين، عن تذمرهم من خصم رواتب بمبالغ كبيرة أضرت في ميزانياتهم، تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث كشف عددٌ منهم أن المبالغ تتجاوز ٩٠٠ ريال، وهي تقريبًا تعيدهم لدرجتين للوراء في سلمهم الوظيفي حسب قولهم، مطالبين بحل عاجل.
وفي التفاصيل، قال المعلمون إن الحسم لم يكن معروف سببه، والذي أدى إلى وقوع ضرر كبير وخصوصًا أنه صادف فترة العيد، مطالبين الوزارة بتصحيح ما حدث وصرف الرواتب قبل إغلاق البنوك.
ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف لـ"الخليج 365" تعليقًا على حسم الرواتب بعد الاستفسار منه عن حديث المعلمين أن خللاً تقنيًا عامًا ويجري حاليًا معالجته بالتواصل مع الجهة المعنية.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
10:47 PM
المعلمون لـ"الخليج 365": الحسم تسبب في ضرر كبير خصوصًا مع اقتراب عيد الفطر
عبّر عددٌ من المعلمين بجازان، اليوم الاثنين، عن تذمرهم من خصم رواتب بمبالغ كبيرة أضرت في ميزانياتهم، تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث كشف عددٌ منهم أن المبالغ تتجاوز ٩٠٠ ريال، وهي تقريبًا تعيدهم لدرجتين للوراء في سلمهم الوظيفي حسب قولهم، مطالبين بحل عاجل.
وفي التفاصيل، قال المعلمون إن الحسم لم يكن معروف سببه، والذي أدى إلى وقوع ضرر كبير وخصوصًا أنه صادف فترة العيد، مطالبين الوزارة بتصحيح ما حدث وصرف الرواتب قبل إغلاق البنوك.
ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف لـ"الخليج 365" تعليقًا على حسم الرواتب بعد الاستفسار منه عن حديث المعلمين أن خللاً تقنيًا عامًا ويجري حاليًا معالجته بالتواصل مع الجهة المعنية.
، خصم 900 ريال من رواتب معلمي جازان.. و"التعليم": خلل تقني وجارٍ معالجته ،
المصدر : الخليج 365
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