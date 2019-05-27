محمد بن مسعود - الدمام - حصل النقيب محمد معيض الزهراني، أحد منسوبي سجون محافظة جدة، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص الإدارة الرياضية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. كما حصل على الدرجة ذاتها من جامعة جدة في تخصص إدارة الأعمال بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. ‫ النقيب "الزهراني" يحصل على الماجستير من جامعتَيْن في الرياضة والأعمال صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-27 حصل النقيب محمد معيض الزهراني، أحد منسوبي سجون محافظة جدة، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص الإدارة الرياضية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. كما حصل على الدرجة ذاتها من جامعة جدة في تخصص إدارة الأعمال بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. ‫ 27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 Advertisements 10:44 PM حصل النقيب محمد معيض الزهراني، أحد منسوبي سجون محافظة جدة، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص الإدارة الرياضية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. كما حصل على الدرجة ذاتها من جامعة جدة في تخصص إدارة الأعمال بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. ‫ ، النقيب "الزهراني" يحصل على الماجستير من جامعتَيْن في الرياضة والأعمال ،

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