3 دول خليجية تقرر رفع أسعار البنزين خلال شهر مايو

شهدت بعض دول الخليج الإمارات، قطر، عمان، خلال شهر مايو الحالي ارتفاعاً في أسعار البنزين، في حين لم تعلن السعودية والبحرين والكويت عن أي تغيير في أسعار الوقود.

مواكبة الأسعار العالمية

على الرغم من أن قطر قامت برفع أسعار البنزين الممتاز والعادي والديزل بأكثر من 11% في شهر إبريل مقارنة بشهر مارس الماضي، فمؤخراً اتبعت دول الخليج آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل دوري، لتتواكب مع الأسعار العالمية ارتفاعاً وانخفاضاً، مضافاً إليها ثمن خدمات النقل والتوزيع. وبدأت الإمارات كأول دولة في منطقة الخليج العربي باتخاذها قراراً بتحرير أسعار الوقود في يونيو 2015، ومن بعدها أعلنت قطر في خطوة مماثلة إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وربطها بالأسعار العالمية ابتداءً من مايو 2016، فيما بدأت سلطنة عُمان تحرير الأسعار ابتداء من يناير من العام نفسه.