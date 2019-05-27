حقيقة وفاة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد امام المسجد النبوي - شاهد

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم الاثنين السابع والعشرين من مايو 2019، أنباء تتحدث عن وفاة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد؛ خلال شهر رمضان في المملكة العربية السعودية.

وقال الناشط خالد الباز أن الشيخ عبد القادر شيبه الحمد توفي اليوم، مشيرا إلى أنه سوف يصلى عليه عصر يوم غد في جامع الملك خالد في الرياض، في وقت نعاه العشرات من النشطاء والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد، هو فقيه سعودي، فيما لد في جمهورية مصر العربية، وهو من قبيلة بني هلال، علما أنه عمل مدرسا في الأراضي المصرية لمدة 10 سنوات متواصلة.

وبعد ذلك توجه الشيخ عبد القادر شيبة إلى السعودية، وعمل مدرسا في معهد بريدة العلمي، قبل أن ينتقل إلى كلية الشريعة واللغة العربية في جامعة الرياض كي يعمل مدرسا هناك؛ نظرا للخبرة الواسعة التي يتمتع بها جراء عمله في عديد من المدارس المصرية والسعودية.

ووفق مصادر إعلامية، فقد سكن الشيخ عبد القادر شيبة في المدينة المنورة، ودرس في الجامعة الاسلامية، في حين كان إماما للمصلين في المسجد النبوي خلال عدة سنوات في شهر رمضان المبارك، ليرحل عن عالمنا ومعه سيرة ذاتية طيبة يحتفي بها الجميع.