بالأسماء.. «عاجل» تنشر تفاصيل حركة مديري التعليم بالمناطق والمحافظات

علمت «عاجل» من مصادرها أن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، اعتمد حركة النقل والتجديد والتكليف لعدد من مديري التعليم في المملكة.

وأوضحت المصادر، أن الحركة شملت تغييرات كبيرة وتدويرًا واسعًا، ضمن خطة الوزارة في تحسين جودة مخرجات التعليم ورفع معدل جودة الاداء في الإدارات.

وجاءت القرارات على النحو التالي :

1- عبدالله بن أحمد دخيل الثقفي مديرًا لتعليم منطقة مكة المكرمة

2-عبدالله بن حمد السبيعي مديرًا لتعليم محافظة الدوادمي



3- ناصر بن عبدالله العبدالكريم مديرًا لتعليم منطقة المدينة المنورة

4- سليمان بن عبدالله الخمشي مديرًا لتعليم محافظة الغاط

5- حمد بن ناصر الوهيبي مديرًا لتعليم منطقة الرياض

6- نايف سلطان الهاجري مديرًا لتعليم بيشة

7- إبراهيم بن حسين العمري مديرًا لتعليم منطقة تبوك

8- زكي بن رزيق الحازمي مديرًا لتعليم محافظة الليث

9-صالح بن عبدالله الجاسر مديرًا لتعليم منطقة القصيم

10- محمد بن سليمان الفريح مديرًا لتعليم محافظة عنيزة

11- ملفي بن عبدالرحمن العتيبي مديرًا لتعليم منطقة نجران

12- سعيد بن هباش الوادعي مديرًا لتعليم محافظة ظهران الجنوب

13- عثمان بن إبراهيم العثمان مديرًا لتعليم منطقة الحدود الشمالية

14- أحمد بن خضران العمري مديرًا لتعليم محافظة وادي الدواسر

15- سعيد بن عبدالله الغامدي مديرًا لتعليم منطقة الجوف

16- إبراهيم بن عبدالله القاضي مديرًا لتعليم محافظة العلا

17- عبدالخالق بن حنش الزهراني مديرًا لتعليم منطقة الباحة

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18- خالد بن عبدالله العتيبي مديرًا لتعليم محافظة الخرج

19- عبدالله بن عبدالرحمن الشهري مديرًا لتعليم محافظة النماص

20- علي بن محمد الجالوق مديرًا لتعليم محافظة المخواة

21- عايض بن نافع الرحيلي مديرًا لتعليم محافظة حفر الباطن

22- صالح بن محمد الربيعة مديرًا لتعليم محافظة المجمعة

23- طلال بن مبارك الحربي مديرًا لتعليم محافظة الطائف

24- محمد بن عبدالله الثبيتي مديرًا لتعليم محافظة القريات

25- سعيد بن مساعد الزهراني مديرًا لتعليم محافظة عفيف

26- خالد بن محمد الشبانة مديرًا لتعليم محافظة شقراء

27- خالد بن راجح الراجح مديرًا لتعليم محافظة البكيرية

28- سعود بن ناصر العثمان مديرًا لتعليم محافظة حوطة بني تميم والحريق

29- محمد بن علي القحطاني مديرًا لتعليم محافظة المهد

30- محمد بن إبراهيم ال مغيرة مديرًا لتعليم محافظة الافلاج

31- منصور بن عبدالله بن شريم مديرًا لتعليم محافظة محايل عسير

32- محمد بن عبدالله الطريقي مديرًا لتعليم محافظة الزلفي

33- سليمان بن عبدالله العطيس مديرًا لتعليم محافظة الرس

34- إبراهيم بن يحيى كدوان مديرًا لتعليم محافظة رجال ألمع

35- محمد بن إبراهيم الزاحمي مديرًا لتعليم محافظة القنفذة

36- محمد بن عبدالله العقيبي مديرًا لتعليم محافظة ينبع

37- ضيف الله بن علي الحازمي مديرًا لتعليم محافظة صبيا