بالصور.. أمانة الطائف ترصد التعديات بالمصورات الفضائية ونظمGIS» »

نظَّمت أمانة الطائف ورشة عمل تدريبية، لاستخدام المصورات الفضائية والجوية ونظم المعلومات الجغرافية GIS في رصد ومراقبة ومتابعة مواقع التعديات العشوائية بالمحافظة، وذلك خلال ورشة عقدتها في قاعة بلدية غرب الفرعية، بحضور أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل.

وشارك في الورشة لجان التعديات بالمحافظة، والمساعد لوكيل الخدمات للبلديات الفرعية المهندس فيصل الزهراني، والمختصون بالبلديات الفرعية ، وقدمها المهندس إبراهيم طلبة من مركز الحاسب الآلي في الأمانة.

وتطرق المشاركون إلى التعريف بنظم المعلومات الجغرافية والمصورات الفضائية والجوية، وأهمية موقع محافظة ومدينة الطائف، بالإضافة إلى التعريف بالتقسيم الإداري للمحافظة والنطاق الإشرافي للأمانة، وتم تسليط الضوء على أهم مواقع المشاريع الحكومية بالطائف مثل مشاريع الطائف الجديدة، ومنها: «المطار الدولي الجديد، وداي التقنية، سوق عكاظ، المنطقة الصناعية، المدينة الجامعية، ميدان الهجن»، فضلًا عن مشاريع وزارة الأسكان وتشمل مخططات «ضاحية الإسكان، مدينة الورد، الأزهار، البهيتاء»، ومشاريع وزارة النقل .

واستعرضت الورشة نماذج من استخدام المصورات الفضائية والجوية في رصد التعديات على الأراضي الحكومية ، ونماذج من استخدام خريطة الأساس الأمانة في رصد التعديات على تلك الأراضي، كما استعرضت أهم طبقات خريطة الأساس المهمة في كتابة استمارة معاينة، وحصر الأحداث، ومحضر لجنة التعديات .

وتناول اللقاء محاور النطاق العمراني، والمخططات المعتمدة، ومسارات الأودية، ومواقع التخصيص الحكومي، والقرى والهجر، علاوة على استخدام برنامج جوجل إيرث (Google Earth) للتعرف على تاريخ حدوث التعديات، وشملت الورشة تدريبًا عمليًّا للمراقبين على استخدام الهواتف الذكية في رصد وتسجيل مواقع التعديات والوصول إليها .