بلدية البطين تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك

أكملت بلدية مركز البطين استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك 1440ه، بتجهيز مصليات العيد وتركيب أضواء الزينة على الطرق الرئيسية لمركزي البطين والطرفية؛ حيث تم تعليق الزينة على أكثر من 500 عامود، كما تم تجهيز مواقع الاحتفالات بالعيد، وتزيين الشوارع والميادين وعمل لوحات التهنئة لهذه المناسبة.

وأوضح رئيس بلدية البطين، إبراهيم الرشيد، أن البلدية جهزت عددًا من الحدائق لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وكذلك سوف تقام خلال المناسبة عدة فعاليات في مركزي البطين والطرفية بداية من أول أيام العيد وحتى اليوم الثالث بسـاحة البلـدية.

كما سيتخلل الفعاليات خيمة الأسر المنتجة وألعاب للأطفال وتقديم هدايا العيد في الفعاليات.