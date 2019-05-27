العمل توضح مواعيد إجازتي عيدي الفطر والأضحى واليوم الوطني

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مواعيد إجازات عيدي الفطر والأضحى واليوم الوطني.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إجازة عيد الفطر أربعة أيام، تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان، حسب تقويم أم القرى.

وتابعت الوزارة، أن إجازة عيد الأضحى، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة وتستمر أربعة أيام، فيما تكون إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان، ويعوض عنها بيوم قبله أو بعده، إذا وافقت يوم إجازة، أما إذا وقع يومها ضمن إجازة العيدين فلا يعوض عنه.

من جانبه، أكد مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس، استمرار إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها في العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال الهباس: «إن استمرار العمل يأتي بهدف استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها، عبر خدمات الجوازات الإلكترونية»، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبإشراف مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى .

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وأضاف الهباس: أن جوازات الرياض والإدارات والشُّعَب التي خارج المنطقة، ستستمر بتقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وباستثناء الشُّعَب التالية التي سيكون دوامها على النحو التالي:

ــ شعبة جوازات الرمال: العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يوم 29/ 9/ 1440هـ.

ــ شعبة جوازات النقل العام: العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يوم 29/ 9/ 1440هـ .

ــ شعبة جوازات مركز صحاري مول القسم النسائي: العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يوم 29/ 9/ 1440هـ.

ودعا الهباس، جميع المواطنين والمقيمين للتسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية، عبر خدمات «أبشر، أبشر أعمال، مقيم» والتي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة للمراجعة التقليدية للإدارات.