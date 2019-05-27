بدأ القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان، اليوم الاثنين، بمقره في مركز التنمية الاجتماعية بحي السويس، في استقبال أسر النزلاء السعوديين لاستلام كربونات الكسوة التي تُصرف بالتنسيق مع أحد معارض الملابس الجاهزة في المنطقة المركزية بمدينة جازان، مساهمةً من اللجنة في إدخال البهجة والسرور على الأسر بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ووفقًا لرئيسة القسم النسائي باللجنة، عائشة بنت شاكر الزكري، فإن برنامج الكسوة لهذا العام يشمل 150 أسرة من مدينة جازان ومختلف محافظات المنطقة، بواقع 300 إلى 500 ريال لكل منها، تبعًا لعدد أفرادها بقيمة إجمالية 60 ألف ريال، تبرع بها فاعل خير من الداعمين الدائمين للجنة بمدينة جازان تقديرًا منه لأوضاع أسر السجناء بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بمبادرة من فاعل خير.. «تراحم جازان» توفر كسوة العيد لأسر السجناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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