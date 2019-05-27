المملكة تُدين وتستنكر التفجير الإرهابي في مدينة الموصل

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في مدينة الموصل بجمهورية العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق مع التمنيات بسرعة شفاء المصابين، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والفكر الضال.

وكان انفجار سيارة مفخخة غربى مدينة الموصل بمحافظة نينوى العراقية، أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني العراقية أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) أن سيارة مفخخة انفجرت أمس الأحد، في سوق قرية العوينات بناحية ربيعة غربي الموصل، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 8 آخرين تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.